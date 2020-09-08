Всемирный союз староверов откроет фестиваль кино имени Саввы Мамонтова

Сегодня в Москве начнется фестиваль документального кино имени Саввы Мамонтова, который организовал Всемирный союз староверов.

- Учреждая фестиваль документального кино, мы решаем две задачи: прежде всего, достаем из-под спуда несправедливо забытое имя Саввы Мамонтова, которого многие из современников сравнивали со знаменитым Козимо Медичи за его меценатский вклад в культуру Серебряного века России, цитирует агентство "Интерфакс" главу союза Леонида Севастьянова.

Пожалуй, имя Мамонтова не находится под спудом, его портреты встречают нас на всех модных выставках, его имя звучит нарицательно и, в общем, почти образцово. Сравнение с Медичи вряд ли польстит имени Мамонтова, русский меценат из другой эпохи и вполне самодостаточен. Но фестиваль его имени - хорошее дело.

В конце года (фестиваль продлится до конца 2020 года) будет выбран лучший фильм. А начнется кинофорум показом фильма "Старая вера - новая земля" режиссера Сергея Головецкого об эмиграции староверов Забайкалья в Австралию.