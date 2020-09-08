У подножия Авачинского вулкана появится всероссийский спортивный центр

Спортивно-тренировочный центр у подножия Авачинского вулкана должен открыться в начале декабря текущего года, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. Новый объект сможет стать базой для всероссийских тренировочных сборов по зимним видам спорта. Причем приехать сюда можно будет и летом, потому что снег лежит вплоть до июля.

- Мест, где можно потренироваться летом на снегу, в России только два - это Эльбрус и Камчатка. База на Эльбрусе находится на высоте три с половиной тысячи метров, а здесь тысяча. Это существенная разница, здесь гораздо легче проходит тренировочный процесс, - объяснил директор камчатской спортивной школы "Морозная" Виктор Богун.

Он также отметил, что на этом месте и раньше была спортивная база, но условия для проживания и тренировок на ней оставляли желать лучшего. Теперь же приезжающим на сборы будет комфортно. Они смогут спокойно отдохнуть, перекусить и принять душ. Здесь обустроят основной корпус с комнатой отдыха и конференц-залом, два корпуса, рассчитанные на проживание 60 человек, а также просторный гараж для хранения ратраков и специальной техники.

Средства на строительство выделены из регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Будущий спортцентр готов уже на 60 процентов. Сейчас в здании устанавливают и облицовывают стеновые панели, вскоре начнется монтаж электрики. Все работы идут по плану, а значит и сроки запуска объекта в эксплуатацию сместиться не должны.

- Это долгожданное открытие, как для спортсменов, так и для остальных жителей края. Здесь можно будет в хороших условиях сходить в поход, на восхождение. Здесь смогут тренироваться не только горнолыжники и сноубордисты, за Верблюдом есть хорошее плато для лыжников, - рассказал врио министра спорта края Константин Хмелевский.