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08.09.2020 10:27
Рубрика: Власть

В Улан-Удэ не будут отмечать День города из-за пандемии

Текст: Артем Красиков

В столице Бурятии отметили массовые мероприятия в честь Дня города из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в Instagram.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Ранее порядка 20 тысяч жителей проголосовали за перенос праздника с осени на третью субботу июня, однако это было еще до ухудшения эпидемиологической обстановки.

"На празднование Дня города закладывали четыре миллиона рублей, но эти средства не пропадут - скоро Новый год. Направим их на ледовый городок и проведение различных мероприятий для наших ребятишек", - рассказал градоначальник.

Всего в республике зарегистрировано 5 666 случаев заражения COVID-19 (в Улан-Удэ - 3248), 4 676 человек выздоровели, 58 пациентов скончались.

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