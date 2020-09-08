Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы

Татьяна Москалькова и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня на встрече обсудили ряд актуальных правозащитных тем.

В частности, вопросы, касающиеся повышения качества жизни граждан, по которым обращаются к федеральному омбудсмену жители Республики Татарстан, а также проблемы защиты прав мигрантов и иностранных студентов.

- Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения прав женщин в местах лишения свободы, - написала Татьяна Москалькова в своем Instagram. - Так, сегодня порядка 200 жительниц Татарстана находятся в пенитенциарных учреждениях Чувашской Республики.

Она предложила создать на территории Татарстана новые исправительные учреждения для женщин, чтобы они имели возможность отбывать наказание ближе к месту жительства.

- Ежегодно ко мне поступает порядка 500 обращений со всей России от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с просьбой оказать содействие в обеспечении их жилыми помещениями, - сообщила Татьяна Москалькова, напомнив, что в рекомендациях и предложениях Доклада за 2019 год она обратила внимание Правительства РФ на необходимость разработки и внесения в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего снижение до 12 лет возраста детей, включаемых в региональный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

- По моему мнению, заблаговременное выявление и включение в соответствующий региональный список лиц, относящихся к обозначенной льготной категории (с 12 лет), станет дополнительной гарантией своевременного обеспечения их благоустроенным жильем, - уточнила Татьяна Москалькова, - а также повысит эффективность планирования бюджетных средств на приобретение для них жилых помещений.