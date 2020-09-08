Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане

Сегодня в ходе рабочего визита в Республику Татарстан омбудсмен Татьяна Москалькова посетила полилингвальный общеобразовательный комплекс "Адымнар - путь к знаниям и согласию", где ознакомилась с работой побеседовала с сотрудниками комплекса.

Она также осмотрела актовый зал, трансформируемые многофункциональные аудитории, проектные лаборатории и мастерские, а также помещения для детского творчества.

Татьяна Москалькова считает, что такие полилингвальные центры играют важную роль в сохранении языка и культуры народов России, поддержании мирных и братских этноконфессиональных отношений.

- Здесь готовят человека будущего и в то же время человека, выросшего на традициях и уважении своей истории, - цитируются слова Татьяны Москальковой на официальном сайте федерального уполномоченного.

Первый в Татарстане полилингвальный общеобразовательный комплекс "Адымнар - путь к знаниям и согласию" открылся в Казани совсем недавно, 1 сентября 2020 года.