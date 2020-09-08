Педагог в Удмуртии получил 21 год тюрьмы за растление детей

В Удмуртии 38-летнего педагога признали виновным в растлении десяти детей. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

С 2016 по 2019 год он, имея опыт работы с малолетними детьми, по месту регистрации в одной из деревень Воткинского района и по месту жительства в Ижевске, завлекал детей к себе домой на занятия компьютерными играми и совершал в отношении них развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

При этом в четырех случаях установлено, что мужчина воспользовался их беспомощным состоянием. Троим мальчикам было меньше 12 лет, а еще одному больше 14, но он имел явные признаки психического расстройства.

Суд признал его виновным по пункту "б" части 4 статьи 132 УК России "Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", пункту "а" части 3 статьи 132 "Насильственные действия сексуального характера, то есть мужеложство", части 3 статьи "Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, совершенное в отношении двух и более лиц".

Мужчина свою вину не признал. Суд назначил ему 21 год исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми.