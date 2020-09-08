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08.09.2020 16:48
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде рухнули строительные леса с бригадой рабочих

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

8 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде обрушились строительные леса, пострадали семь рабочих. Леса стояли на объекте на Анкудиновском шоссе Приокского района. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как было предварительно установлено, бригада рабочих на лесах устанавливала крепеж на фасаде высотного дома. В 10 утра металлические леса рухнули, рабочие получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в областную больницу. Рабочие трудились легально, по договору подряда.

На месте происшествия работают следователи Следственного отдела по Приокскому району Нижнего Новгорода СУ СК России. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЧП на стройках

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