В Нижнем Новгороде рухнули строительные леса с бригадой рабочих

8 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде обрушились строительные леса, пострадали семь рабочих. Леса стояли на объекте на Анкудиновском шоссе Приокского района. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Как было предварительно установлено, бригада рабочих на лесах устанавливала крепеж на фасаде высотного дома. В 10 утра металлические леса рухнули, рабочие получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в областную больницу. Рабочие трудились легально, по договору подряда.

На месте происшествия работают следователи Следственного отдела по Приокскому району Нижнего Новгорода СУ СК России. Организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.