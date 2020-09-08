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08.09.2020 12:03
Рубрика: Власть

По поручению новосибирского губернатора реконструируют две больницы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
При поддержке областного бюджета в Искитимском районе, в поселке Линево и на станции Евсино, будут реконструированы две больницы. Такое поручение дал глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки в район.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатору и председателю Законодательного собрания области Андрею Шимкиву сообщили, что здание стационара Линевской районной больницы было построено в 1980 году. Сейчас требуется экспертиза постройки, чтобы начать капремонт. Также необходимо принять решение о завершении строительства недостроенного здания на территории медицинского городка. В числе озвученных проблем - строительство детской поликлиники и служебного жилья для медицинских сотрудников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Андрей Травников поручил минстрою сделать предварительный расчет работ по восстановлению недостроенного здания, а затем - рассчитать затраты на реконструкцию.

- Здание можно использовать для размещения детской поликлиники, общежития, для каких-то иных целей, - предложил глава региона после осмотра помещений. - Сейчас здание в плохом состоянии и явно требует ремонта.

Решение проработать этот вопрос и рассмотреть вариант с сохранением здания поддержал Андрей Шимкив.

Со стороны жителей Евсино поступил наказ депутатам - расширить здание поликлиники Искитимской ЦГБ на железнодорожной станции "Евсино". После ознакомления с работой медучреждения Андрей Травников и Андрей Шимкив предложили два варианта решения. Это - ремонт и перепланировка в рамках программы "Бережливая поликлиника" и поиск или строительство нового помещения. Андрей Травников дал поручение соответствующим ведомствам принять оптимальное решение.

По словам губернатора, многие поручения главы региона и наказы депутатам в Искитимском районе успешно и оперативно исполняются. Но сегодня необходимы новые решения для развития перспективных населенных пунктов района. Некоторые из просьб жителей уже включены в число наказов, в их реализации участвуют главы администраций.

- Необходимо делать это быстро, чтобы уложиться в сроки формирования бюджета на 2021-2022 годы. Так, по Искитимскому району планируется сформировать полноценную программу приоритетных наказов, - сообщил Андрей Травников.

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