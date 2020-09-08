В Красноярске экстренно сел лайнер, летевший из Улан-Удэ в Москву

Сегодня утром, около 9 часов утра по местному времени, в диспетчерскую службу аэропорта Красноярск поступил запрос на экстренную посадку с борта Boeing-737.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта, самолет совершал рейс по маршруту Улан-Удэ - Москва, когда одному из пассажиров стало плохо. Командир экипажа принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

В 9 часов 40 минут борт благополучно приземлился, на полосе его ждали экстренные службы. Больного пассажира передали медикам, и через час самолет вылетел к месту назначения.