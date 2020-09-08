Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил президенту Владимиру Путину о выполнении поручения по защиты леса на Байкале в районах строительства железнодорожных магистралей и предложил ввести правила для компаний: за каждое срубленное дерево высаживать три новых.

В ходе видеоконференции с главой государства, посвященной ликвидации последствий масштабного наводнения в Приангарье, Кобзев отметил, что озеру Байкал угрожают не только вредные выбросы, "но и сплошные рубки, о которых так много говорим мы в последнее время".

"Ваше поручение, которое было дано на нашей рабочей встрече, выполнено. Мы подписали меморандум с компанией "Российские железные дороги", под соглашением поставлены две подписи - Белозеров и Кобзев. И мы оба персонально будем нести ответственность за то, что будет происходить здесь, на Байкале", - доложил глава региона президенту.

"Важно, что отныне ни одно действие не будет произведено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью", - подчеркнул он.

Игорь Кобзев также рассказал, что в регионе началась работа по лесовосстановлению. "Сегодня считаю правильным ввести обязательную норму для компания и арендаторов, где четко утвердить: за каждое срубленное дерево посадить три", - заявил он и попросил поддержать экологические инициативы Иркутской области на федеральном уровне.

27 августа врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали меморандум о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в соответствии с которым компания обязалась проводить лесовосстановление в рамках модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.