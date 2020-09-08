В Дагестане задержали женщину, которая бросилась в мужскую драку с ножом

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Левашинского района, подозреваемой в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

По версии следствия, поздним вечером 7 сентября на окраине села Какамахи между четырьмя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Супруга одного из них сидела в машине. Она взяла лежавший в салоне нож и пырнула им двух участников потасовки.

В результате ранений один из потерпевших скончался месте, второй госпитализирован - у него порезы менее опасные. Подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования взял на контроль руководитель республиканского управления СК России Анатолий Щуров.