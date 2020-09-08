В КБР в аварии с пассажирской "Газелью" пострадали 15 человек

В Кабардино-Балкарии столкнулись три автомобиля. Произошла массовая авария на трассе Баксан - Прохладный. Об этом во вторник сообщили в МВД по республике.

Авария случилась утром во вторник на 33-м километре дороги. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2121, который двигался из Баксана в сторону города Прохладного, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с пассажирской Газелью. От удара микроавтобус продолжил движение и влетел в Mercedes.

По предварительным данным правоохранителей, пострадали 15 человек. Среди них есть ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Уточняется, что движение на трассе не перекрыто.