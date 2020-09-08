Всероссийская конференция по строительству пройдет в Петербурге

10-11 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках форума "Устойчивое развитие" пройдет XI Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство". Параллельно с ней запланированы деловые мероприятия XIX Всероссийского съезда строительных саморегулируемых организаций.

Конференция, ставшая за 10 лет значимым отраслевым событием федерального масштаба, позволит обсудить актуальные вопросы отрасли: меры поддержки строительного комплекса и преодоление экономических последствий пандемии, законодательные новеллы в строительной сфере, реформу жилищного строительства, реализацию нацпроектов с участием строительных компаний, сегодняшние приоритеты и перспективы развития отрасли.

10 сентября пройдут тематические круглые столы, посвященные обсуждению ценообразования в строительстве, совершенствования закупок, цифровой трансформации и охране труда, предоставления займов членам СРО, возможностей для девелопмента загородных территорий мегаполиса в посткоронавирусную эпоху, комплексного развития рынка жилищного строительства при переходе на проектное финансирование и использование счетов эскроу в регионах Российской Федерации.

11 сентября состоится пленарное заседание конференции в формате "открытого микрофона" с возможностью задавать вопросы по острым проблемам отрасли.

В пленарном заседании примут участие: Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, член Совета Федерации ФС РФ Аркадий Чернецкий, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, заместитель Губернатора Мурманской области - Министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ", генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ, Почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин, президент НОСТРОЙ Антон Глушков, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз и другие.

Участниками конференции станут крупнейшие застройщики, представители среднего и малого строительного бизнеса, общественных организаций и объединений: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, ведущие эксперты, представители саморегулируемых организаций из разных регионов России.

Модератором пленарного заседания выступит ведущая телеканала "Россия" Мария Ситтель.

Адрес: Санкт-Петербург, гостиница "Парк Инн Рэдиссон Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, 14.

Участие в качестве слушателей бесплатное. Обязательна регистрация на сайте http://rskconf.ru/

Зарегистрированным участникам будут выдаваться комплекты средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

Материал предоставлен Оргкомитетом XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство"