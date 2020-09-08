Под Волгоградом на сбившего трехлетнюю дочь водителя завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Суровикинского района Волгоградской области: мужчина наехал на автомобиле на собственную трехлетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. По версии следствия, накануне вечером 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил своего ребенка возле дома в хуторе Чувилевском. Отец скрылся с места ДТП, но его задержали в Суровикине автоинспекторы.

Девочка с тяжелыми травмами находится в больнице. Подозреваемого взяли под административный арест. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта дела под стражу.