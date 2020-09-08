Под Астраханью войска ПВО сбили 50 баллистических и крылатых ракет

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области войска ПВО отразили массированный ракетно-авиационный удар. В маневрах участвовали около четырех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники Центрального военного округа.

"Боевые стрельбы и пуски проходили с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска", зенитно-ракетных комплексов С-300В, "Тор-М1" и "Бук-М2", - говорится в сообщении военного ведомства.

Для создания учебно-боевой обстановки использовались 50 воздушных ракет-мишеней "Стриж-М", "Фаворит", "Кабан", "Саман", а также маловысотные мишени "Армавир". Стрельбы проводились по летящим на разной высоте групповым и одиночным целям в условиях сложной радиопомеховой обстановки.

Кроме того, 12 истребителей-перехватчиков МиГ-31, совершив перелет из Перми, взлетели с аэродрома в Астраханской области и отработали эпизоды по обнаружению и условному уничтожению групп сверхзвуковых целей. В ходе учения экипажи МиГ-31 отразили массированный ракетно-авиационный удар и уничтожили более 30 ракет-мишеней "Дань".