В Волгограде задержали подозреваемых в уличном грабеже

Волгоградские оперативники уголовного розыска поймали трех граждан, подозреваемых в вымогательствах и грабежах, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Несколько дней назад в социальных сетях и мессенджерах были опубликованы видеофайлы, запечатлевшие преступления против случайных прохожих, преимущественно несовершеннолетних. При проверке информации силовики установили личности участников инцидентов.Возбудили уголовные дела. Подозреваемыми проходят трое сообщников, двое из которых несовершеннолетние. Они проживают в областном центре и Городищенском районе.

На сегодня в полицию обратились двое потерпевших, которых угрозами заставили перевести деньги на счет: в первом случае 15-летний подросток перечислил полторы тысячи рублей, во втором - 19-летний юноша отдал 75 рублей.

По данным пресс-службы регионального управления СК, подозреваемые орудовали на улицах Советской и 62-ой Армии. Следствие полагает, что количество потерпевших окажется значительно больше.