В Волгоградской области пьяный водитель сбил свою дочь и скрылся

В Суровикинском районе Волгоградской области полицейские задержали пьяного водителя, сбившего собственную дочь, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительной информации, 7 сентября около 18:20 по местному времени 34-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал в нетрезвом виде на автомобиле ВАЗ-2107. Возле своего дома в хуторе Чувилевский он наехал на трехлетнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Инспекторы ГИБДД по ориентировке нашли подозреваемого в районном центре. Освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян.

За день до происшествия он отбыл административный арест сроком десять суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.