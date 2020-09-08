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08.09.2020 15:47
Рубрика: Происшествия

Жительницу Новороссийска будут судить за истязания шестилетнего сына

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в истязании своего маленького сына по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением по статье 156 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

Жительница Вологодчины 17 лет истязала своих приемных детей

Как уже писала "РГ", 15 апреля этого года в правоохранительные органы Новороссийска поступило сообщение о затоплении одной из квартир на улице Видова. Полицейские обнаружили там шестилетнего мальчика с ушибами тела и сотрясением мозга, причем его матери дома не было.

Тогда ребенка забрали из семьи и госпитализировали в детское хирургическое отделение больницы, где оказали медицинскую помощь.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, мать призналась, что с июля 2015 года по апрель 2010-го систематически причиняла ребенку телесные повреждения, кусала ему руки, потому что мальчик ее не слушался и из-за постоянных ссор с сожителем.

Кроме того, мать не занималась воспитанием и здоровьем ребенка, а также не убиралась дома. Так, у ребенка выявили задержку в личностном и речевом развитии.

Уголовное дело направили в Приморский районный суд Новороссийска. Фигурантка находится под домашним арестом, а ее сын - в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Также прокуратура внесла представление главе Новороссийска, начальнику УМВД России по городу, министру здравоохранения Краснодарского края об устранении нарушений требований федерального законодательства в связи с отсутствием надлежащей профилактической работы должностными лицами.

Семь медиков и работников местной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приморского внутригородского района Новороссийска поставила семью на учет. Суд рассматривает исковое заявление о лишении обвиняемой родительских прав.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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