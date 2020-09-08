Курганская область получила десять машин скорой помощи

В Курганскую область по федеральной программе поддержки отечественных автопроизводителей поступило десять реанимобилей для оказания помощи пациентам в экстренных случаях. Еще 15 машин регион ожидает до конца года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, автомобили направлены в Курганскую больницу скорой медицинской помощи, областной Центр медицины катастроф и перинатальный центр. Все они оснащены по последнему слову техники. В каждой есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, кардиомонитор, инфузионные системы для дозированного введения лекарственных препаратов.

В целом автопарк скорой помощи в Зауралье в этом году обновится на 25 машин, в нем, практически не останется "неотложек" с истекшим сроком эксплуатации.

- Мы обслуживаем всю область, вывозим тяжелых больных, поэтому наши машины постоянно на ходу, - доволен новой техникой водитель "скорой" со стажем Станислав Жданов. - Санитарная авиация, конечно, помогает, но бывает, вертолеты в непогоду не летают, а мы выезжаем и в дождь, и в снег.