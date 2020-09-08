Составлен топ самых безумных военных проектов США

Составлен рейтинг самых безумных военных проектов США. В Пентагоне со всей серьезностью планировали использовать насекомых-киборгов, растительноядных роботов, механических слонов и прочие гаджеты. К счастью, большинство идей оказалось не реализовано.

На первом месте эксперты издания Military Times, разместили программу по созданию автономных тактических роботов EATR, питающихся растениями. Данный навык позволял "боевым вегетарианцам" дольше нести службу на позициях чем люди и роботы с классическими источниками энергии. Прежде чем проект прекратил разработку в 2015 году, инженеры подсчитали, что EATR сможет проехать 100 миль за каждые 150 фунтов потребляемой биомассы.

Второе место заняли "Живые конструкционные материалы" ELM. "Вместо отгрузки готовых материалов мы можем поставлять прекурсоры и быстро выращивать их на месте, используя местные ресурсы. И, поскольку материалы будут живыми, они смогут реагировать на изменения в окружающей среде и исцелять себя в ответ на повреждения", - заявлял менеджер программы ELM Джастин Галливан.

На третьем месте оказалась программа Blood Pharming по созданию модифицированных клеток крови. В случае успеха она, по мнению разработчиков, значительно расширила бы доступ к переливаемой крови для госпиталей. Однако работы в данном направлении прекратились из-за отсутствия финансирования.

Насекомые-киборги с передатчиками, источником питания для которых стали бы батареи на радиоактивных элементах, могли стать идеальными шпионами и заняли в рейтинге четвертое место. Пятое место получили мозговые имплантаты для устранения посттравматического стрессового расстройства у военных. Однако искусственные мозги разрабатывать запретили из этических соображений.В список безумных проектов также вошли роботизированные пехотные мулы и механические слоны с железными ногами для скачек по джунглям и прериям.

Неудачным признан и проект ядерного космического корабля Orion. Гипотетическая модель его силовой установки опиралась на силу ядерного взрыва.