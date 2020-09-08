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08.09.2020 08:12
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" разгромила "Айлендерс" благодаря пяти очкам Кучерова

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

В первом матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ "Тампа-Бэй" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс". Российский форвард Никита Кучеров набрал 5 очков.

Фото: AP
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"Тампа-Бэй" начала матч очень активно и открыла счет уже на второй минуте матча. Отличился Брэйден Пойнт. "Островитяне" после броска Джордана Эберле сумели сравнять счет, но еще до перерыва "молнии" дважды вскидывали руки вверх - после передач Никиты Кучерова забивали Виктор Хедман и Райан Макдона. После третьего гола "Айлендерс" заменили вратаря - вместо немца Томаса Грайсса на лед вышел россиянин Семен Варламов.

Но замена голкипера не помогла. Во втором периоде Янни Гурд и Пойнт, которому снова ассистировал Кучеров, сделали счет 5:1.

В заключительной трети матча Кучеров отличился сам и отметился еще одной голевой передачей, а его команда выиграла этот отрезок 3:1, установив окончательный результат - 8:2.

Героями матча стали Кучеров и Пойнт, набравшие по пять очков. Михаил Сергачев отметился голевой передачей, а Андрей Василевский отразил 23 броска. Варламов в итоге смог отбить только 20 бросков по своим воротам.

Кучеров стал третьим в истории российским игроком, которому удалось набрать пять очков в одном матче плей-офф. Ранее это удавалось Александру Могильному и Денису Гурьянову.

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