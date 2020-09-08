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Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию

Новости
    08.09.2020, 20:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

58-летняя российская телеведущая и писатель Роза Сябитова перенесла серьезную операцию, о чем рассказала в своем Instagram.

Фото: instagram.com/ shnurovs
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Как проинформировала телесваха, прославленная шоу "Давай поженимся!", ей удалили запущенную опухоль. А все потому, что женщина относилась к своему здоровью беспечно, без должной пристальности.

При этом Сябитова подчеркивает, что коронавирус тут не при чем. Но ведущая все равно "побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи" - акушер-гинеколог и колопроктолог.

По словам Сябитовой, сейчас все зациклились на COVID-19 и, кажется, стали забывать, что есть и другие смертельно опасные "враги", "например, те, что по женской части".

Фото: kinopoisk.ru
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"У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган", - откровенно рассказывает женщина.

Заключив, что ей крупно повезло - "всё это удалось "отловить" вовремя". Сейчас Сябитова уже дома - проходит реабилитацию.

"Слава Богу, "снаряд" прошел по касательной!", - радуется ведущая, настоятельно советуя всем женщинам, вне зависимости от возраста, регулярно проходить обследование у гинеколога.

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