Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию

58-летняя российская телеведущая и писатель Роза Сябитова перенесла серьезную операцию, о чем рассказала в своем Instagram.

Как проинформировала телесваха, прославленная шоу "Давай поженимся!", ей удалили запущенную опухоль. А все потому, что женщина относилась к своему здоровью беспечно, без должной пристальности.

При этом Сябитова подчеркивает, что коронавирус тут не при чем. Но ведущая все равно "побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи" - акушер-гинеколог и колопроктолог.

По словам Сябитовой, сейчас все зациклились на COVID-19 и, кажется, стали забывать, что есть и другие смертельно опасные "враги", "например, те, что по женской части".

"У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган", - откровенно рассказывает женщина.

Заключив, что ей крупно повезло - "всё это удалось "отловить" вовремя". Сейчас Сябитова уже дома - проходит реабилитацию.

"Слава Богу, "снаряд" прошел по касательной!", - радуется ведущая, настоятельно советуя всем женщинам, вне зависимости от возраста, регулярно проходить обследование у гинеколога.