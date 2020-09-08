Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.09.2020,  
10:00
Текст:  Яна Шамаева

Турцию может заинтересовать двигатель от МиГ-35

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские двигатели РД-33, которыми оснащаются самолеты МиГ-35, по характеристикам соответствуют требованиям, которые предъявляет к двигателям для собственного проектируемого истребителя Турция.

Фото: Vitalykuzmin.net
Огненная река: как работает комплекс "Тунгуска"

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора "ОДК-Климов" Александра Ватагина, Турция уже проявляет интерес к подобным двигателям.

- Они давно хотят построить свой истребитель. По тому, что мы видим и какую информацию имеем, им нужен двигатель именно с такой тягой, - сказал Ватагин.

РД-33 - советский и российский турбореактивный авиационный двигатель, которым оснащают самолет МиГ-29. Его модификации РД-33МК устанавливают на МиГ-29К и МиГ-35.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: George Shuklin/Wikimedia.org
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае 11:07
Шойгу: авиация НАТО регулярно имитирует нанесение ударов по России 06.09.2020
Побег на "летучей лисице": как летчик Беленко угнал МиГ-25 в Японию 06.09.2020
Турция
Фото: rusvesna. su1945 / youtube.com
"Несокрушимый": восстановление БТР-82А в Сирии показали на видео 07.09.2020
Покупку российской военной техники Турцией назвали ударом по НАТО 28.08.2020
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 18.08.2020