Турцию может заинтересовать двигатель от МиГ-35

Российские двигатели РД-33, которыми оснащаются самолеты МиГ-35, по характеристикам соответствуют требованиям, которые предъявляет к двигателям для собственного проектируемого истребителя Турция.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора "ОДК-Климов" Александра Ватагина, Турция уже проявляет интерес к подобным двигателям.

- Они давно хотят построить свой истребитель. По тому, что мы видим и какую информацию имеем, им нужен двигатель именно с такой тягой, - сказал Ватагин.

РД-33 - советский и российский турбореактивный авиационный двигатель, которым оснащают самолет МиГ-29. Его модификации РД-33МК устанавливают на МиГ-29К и МиГ-35.