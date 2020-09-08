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08.09.2020 08:25
Рубрика: В мире

В Британии фирмы попросили вернуть деньги молодоженам за отмену церемоний

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Британии попросили свадебные фирмы вернуть молодоженам деньги за отмену бракосочетаний во время пандемии коронавируса. Надзорный орган был вынужден вмешаться в ситуацию после получения огромного потока жалоб со стороны новобрачных на проблемы с возвратом денег.

Фото: iStock
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Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что фирмы и поставщики свадебных услуг должны компенсировать гражданам страны выплаты в полном объеме, за исключением случаев, когда услуги или товары уже были предоставлены, или компания понесла расходы, сообщает The Guardian. Пары, планировавшие пожениться в преддверии карантина и вынужденные отложить свадебные мероприятия, неоднократно сообщали о проблемах с возвратом денег за церемонии и приемы, которые они были вынуждены отменить. В свадебных конторах объясняли, что организация таких мероприятий нарушает правило социального дистанцирования и взамен предлагали организовать онлайн-церемонии, от которых отказалось подавляющее большинство пар. В итоге молодоженам предлагали произвести только частичное возмещение затрат или они несли дополнительные расходы после переноса свадьбы на другую дату.

Как уточнили в британском надзорном органе, свадебные конторы обязаны вернуть новобрачным даже депозиты, которые в договоре проходят как "невозвратные", если услуги во время пандемии предоставлены не были. Государственный регулятор, который собирал жалобы на предприятия с момента начала изоляции в Альбионе, посчитал несправедливым, чтобы все убытки ложились на плечи потребителей.

При средней стоимости свадьбы в Альбионе, откровенно бьющей по бюджету семьи суммы, примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) многие пары столкнулись с потерей таких больших средств из-за необходимости отменить или внести изменения в день бракосочетания. В итоге к июлю около 650 пар подали в CMA жалобы на проблемы с поставщиками свадебных услуг, при этом средняя сумма иска составляла 3200 фунтов стерлингов.

Фото: Toby Melville/Pool via AP
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Ряд фирм уже начали возмещать средства своим клиентам. CMA сообщило, что одна компания, Bijou Weddings Group, согласилась изменить свою политику и произвести более справедливые платежи сотням пар. Другим же парам фирмами предлагалось бесплатно перенести свадьбу, как правило, на середину недели после окончания пандемии, но, если новобрачные не соглашались с этим вариантом, им предоставляли символическую компенсацию.

Между тем

По данным британского Управления национальной статистики, только в Англии с начала карантина в марте до 4 июля были отложены 73 600 свадебных церемоний, а все бракосочетания были отменены, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, опрос 34 тысяч британских невест, проведенный финансовым порталом Dreams, показал, что каждая десятая пара решила отказаться от помолвки из-за эмоционального и психологического напряжения, связанного с планированием свадьбы во время пандемии. Бракосочетания стали возможными после того, как в июне и июле в Альбионе было разрешено проводить свадьбы на крайне жестких условиях. В Англии это подразумевало наличие до 30 гостей с соблюдением строгих правил дистанцирования и отсутствия ряда услуг, в частности, найма ведущего, видеоператора или фотографа для освещения церемонии и группового снимка. В США, отмечает издание Church Times, невестам и женихам в разгар пандемии позволили давать свои клятвы священнику во время венчания перед Zoom. В апреле власти разрешили жителям Нью-Йорка получать разрешения на проведение брака удаленно, а также дали право сотрудникам свадебных бюро штата проводить церемонии с помощью видеоконференцсвязи. Это в определенной степени стало огромным облегчением для жителей Нью-Йорка, чьи родственники и знакомые не смогли приехать на свадьбу из-за жесткого карантина.

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