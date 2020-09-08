В Британии фирмы попросили вернуть деньги молодоженам за отмену церемоний

Власти Британии попросили свадебные фирмы вернуть молодоженам деньги за отмену бракосочетаний во время пандемии коронавируса. Надзорный орган был вынужден вмешаться в ситуацию после получения огромного потока жалоб со стороны новобрачных на проблемы с возвратом денег.

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что фирмы и поставщики свадебных услуг должны компенсировать гражданам страны выплаты в полном объеме, за исключением случаев, когда услуги или товары уже были предоставлены, или компания понесла расходы, сообщает The Guardian. Пары, планировавшие пожениться в преддверии карантина и вынужденные отложить свадебные мероприятия, неоднократно сообщали о проблемах с возвратом денег за церемонии и приемы, которые они были вынуждены отменить. В свадебных конторах объясняли, что организация таких мероприятий нарушает правило социального дистанцирования и взамен предлагали организовать онлайн-церемонии, от которых отказалось подавляющее большинство пар. В итоге молодоженам предлагали произвести только частичное возмещение затрат или они несли дополнительные расходы после переноса свадьбы на другую дату.

Как уточнили в британском надзорном органе, свадебные конторы обязаны вернуть новобрачным даже депозиты, которые в договоре проходят как "невозвратные", если услуги во время пандемии предоставлены не были. Государственный регулятор, который собирал жалобы на предприятия с момента начала изоляции в Альбионе, посчитал несправедливым, чтобы все убытки ложились на плечи потребителей.

При средней стоимости свадьбы в Альбионе, откровенно бьющей по бюджету семьи суммы, примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) многие пары столкнулись с потерей таких больших средств из-за необходимости отменить или внести изменения в день бракосочетания. В итоге к июлю около 650 пар подали в CMA жалобы на проблемы с поставщиками свадебных услуг, при этом средняя сумма иска составляла 3200 фунтов стерлингов.

Ряд фирм уже начали возмещать средства своим клиентам. CMA сообщило, что одна компания, Bijou Weddings Group, согласилась изменить свою политику и произвести более справедливые платежи сотням пар. Другим же парам фирмами предлагалось бесплатно перенести свадьбу, как правило, на середину недели после окончания пандемии, но, если новобрачные не соглашались с этим вариантом, им предоставляли символическую компенсацию.

Между тем

По данным британского Управления национальной статистики, только в Англии с начала карантина в марте до 4 июля были отложены 73 600 свадебных церемоний, а все бракосочетания были отменены, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, опрос 34 тысяч британских невест, проведенный финансовым порталом Dreams, показал, что каждая десятая пара решила отказаться от помолвки из-за эмоционального и психологического напряжения, связанного с планированием свадьбы во время пандемии. Бракосочетания стали возможными после того, как в июне и июле в Альбионе было разрешено проводить свадьбы на крайне жестких условиях. В Англии это подразумевало наличие до 30 гостей с соблюдением строгих правил дистанцирования и отсутствия ряда услуг, в частности, найма ведущего, видеоператора или фотографа для освещения церемонии и группового снимка. В США, отмечает издание Church Times, невестам и женихам в разгар пандемии позволили давать свои клятвы священнику во время венчания перед Zoom. В апреле власти разрешили жителям Нью-Йорка получать разрешения на проведение брака удаленно, а также дали право сотрудникам свадебных бюро штата проводить церемонии с помощью видеоконференцсвязи. Это в определенной степени стало огромным облегчением для жителей Нью-Йорка, чьи родственники и знакомые не смогли приехать на свадьбу из-за жесткого карантина.