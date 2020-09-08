В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня

9 сентября - день памяти отца Александра Меня, убитого 30 лет назад. 2020-й год также ознаменован 85-летием известного богослова. Утром 9 сентября, в храме Сретения Господня будет отслужена Литургия, а чуть позже митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий отслужит на могиле священника литию.

Протоиерея Александра Меня в дни его памяти вспоминали в Библиотеке иностранной литературы, в Центре документального кино, в Московском международном Доме музыки, в культурно-просветительском центре "Дубрава" имени протоиерея Александра Меня, в приходах храмов, где он служил, и везде, где его помнят и чтут.

Протоиерей Александр Мень - автор множества замечательных книг о христианстве, был ярким проповедником во времена, когда проповеди были запрещены. К нему в подмосковные храмы, где он служил, съезжалась ищущая Бога советская интеллигенция, и он был ее окормителем. Красивый, яркий, смелый, талантливый человек, он отвечал на духовные потребности времени, насыщал духовную жажду людей. Обстоятельства его трагической гибели 30 лет назад, к сожалению, так и не прояснились, но его прекрасный образ только вырос в памяти людей за это время.