В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон

Популярный лондонский марафон-2020 впервые из-за пандемии пройдет в виртуальном формате. В забеге участвуют 45 спортсменов из 81 страны. При этом половина мест отдана дамам. Вырученные от продажи мест средства организаторы направят на благотворительные нужды, сообщает информагентство Reuters.

По данным устроителей, забег, который привлекает лучших мировых стайеров, должен был состояться еще в апреле, однако затем был перенесен на осень в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. Старт мероприятию дадут 4 октября при ограниченном количестве участников победители прошлого сезона кенийцы Бригид Косгей и Элиуд Кипчоге на закрытой трассе в центральном лондонском парке.

Чтобы не лишать разочарованных спортсменов возможности показать свою выносливость и не терять миллионы фунтов спонсорских денег, принято решение вывести забег в виртуальное пространство. Каждый зарегистрированный в специальном приложении участник получает возможность пробежать дистанцию длиной в 42 километра и 195 метров по выбранному им маршруту. За 36 долларов бегуны получат свой стартовый номер и футболку. Они смогут записать свое время в приложении с единственным условием, что пройдут дистанцию в течение 24 часов.

"Реакция была удивительной, и дух лондонского марафона будет ярко сиять по всему миру в воскресенье, 4 октября, - заявил исполнительный директор Хью Брашер. - Это самое большое виртуальное спортивное мероприятие, которое когда-либо проводилось".