В Пекине наградили отличившихся в борьбе с пандемией

8 сентября в Доме народных собраний Пекина состоялась торжественная церемония награждения лиц и коллективов за вклад в борьбу с пандемией COVID-19, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин вручил ордена и медали, а также объявил имена получивших почетные звания.

Академика Китайской академии инженерных наук, знаменитого эксперта по респираторным заболеваниям Чжун Наньшаня наградили государственным орденом КНР. Члены Академии инженерных наук КНР Чжан Боли и Чэнь Вэй, а также глава уханьской больницы "Цзиньиньтань" Чжан Динъюй получили почетные звания "Народный герой".

Перед началом торжественного собрания Си Цзиньпин и другие руководители КНР встретились и сфотографировались с награжденными, которые стали примером для нации и всего мира в борьбе с пандемией COVID-19.