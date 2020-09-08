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08.09.2020 11:24

В Пекине наградили отличившихся в борьбе с пандемией

8 сентября в Доме народных собраний Пекина состоялась торжественная церемония награждения лиц и коллективов за вклад в борьбу с пандемией COVID-19, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин вручил ордена и медали, а также объявил имена получивших почетные звания.

Академика Китайской академии инженерных наук, знаменитого эксперта по респираторным заболеваниям Чжун Наньшаня наградили государственным орденом КНР. Члены Академии инженерных наук КНР Чжан Боли и Чэнь Вэй, а также глава уханьской больницы "Цзиньиньтань" Чжан Динъюй получили почетные звания "Народный герой".

Перед началом торжественного собрания Си Цзиньпин и другие руководители КНР встретились и сфотографировались с награжденными, которые стали примером для нации и всего мира в борьбе с пандемией COVID-19.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео

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