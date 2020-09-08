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08.09.2020 22:54
Рубрика: В мире

В Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила

Текст: Константин Волков

Минздрав Украины заявил 8 сентября, что у жителя Зеньковского района Полтавской области обнаружена лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, передающееся комарами и чреватое воспалением мозговых оболочек и в некоторых случаях менингоэнцефалитом.

Фото: iStock
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По информации украинских медиков, заболевший был госпитализирован с температурой 39 градусов, слабостью и ломотой в мышцах. В его крови были обнаружены антитела к лихорадке Западного Нила.

Вакцины от этого заболевания не существует, однако большинство людей переносят его бессимптомно или с малозначительными простудными проявлениями. Около 20 процентов заболевших страдают от лихорадки, головной боли, тошноты, и лишь менее чем у 1 процента развивается энцефалит или менингит.

Впервые выявленный в 1937 году в Уганде, вирус постепенно распространяется по миру. В 1999 году эпидемическая вспышка была зафиксирована на юге России и в Киргизии.

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