Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

Накануне российской премьеры на YouTube-канале компании Capella Film обнародован локализованный трейлер британо-канадской драмы "Гнездо" (The Nest) - с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях.

В центре киноистории, получившей изрядные похвалы критиков, - предприниматель Рори, обладатель роскошного особняка, успешного бизнеса, красавицы жены и послушных детей. Но Рори все мало - ему хочется большего. Поэтому мужчина в погоне за наживой отправляется в Англию покорять новые вершины. А ведь Старый свет не так прост. В результате Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать ради того, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни.

Режиссер и сценарист - Шон Дуркин (сериал "Саутклифф", продюсер "Пирсинга" и "Глаз моей матери").

В кино - с 24 сентября.