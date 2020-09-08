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Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

Новости
    08.09.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Накануне российской премьеры на YouTube-канале компании Capella Film обнародован локализованный трейлер британо-канадской драмы "Гнездо" (The Nest) - с Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях.

Фото: youtube.com
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В центре киноистории, получившей изрядные похвалы критиков, - предприниматель Рори, обладатель роскошного особняка, успешного бизнеса, красавицы жены и послушных детей. Но Рори все мало - ему хочется большего. Поэтому мужчина в погоне за наживой отправляется в Англию покорять новые вершины. А ведь Старый свет не так прост. В результате Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать ради того, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни.

Режиссер и сценарист - Шон Дуркин (сериал "Саутклифф", продюсер "Пирсинга" и "Глаз моей матери").

В кино - с 24 сентября.

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