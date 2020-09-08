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Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро

Новости
    08.09.2020, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Для людей, еще способных выносить относительно новый, но уже сформировавшийся субжанр "комедии с Робертом Де Ниро", - новый экземпляр. Лента называется The Comeback Trial, что в российской локализации звучит как "Афера по-голливудски". Трейлер доступен на YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролях там, помимо лауреата "Оскара" Де Ниро, - лауреаты "Оскара" Морган Фримен и Томми Ли Джонс и не лауреаты Зак Брафф, Эмиль Хирш и Патрик Малдун ("Шоу пони и собачки", дилогия "Робо-пёс", "Собака, спасшая лето", "Собака, спасшая Пасху", "Зак и чудо-собака", "Пауки", "Ледяные пауки", "Дельфин Барни", "Дельфин Барни 2").

Сюжет: кинопродюсер, изрядно задолжавший мафии, пытается провернуть аферу - снять актера-пенсионера в боевике, подстроить его смерть в ходе выполнения трюка, получить страховку и расплатиться с бандитами... Стоит ли говорить, что все сразу идет наперекосяк - намеченная жертва раз за разом упорно отказывается погибать?

Режиссер и сценарист - Джордж Галло ("Пойманный в раю" с Кейджем, "Новый парень моей мамы"), соавтор сценария - Джош Поснер.

Мировая премьера - 13 ноября.

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