Заброшен и забыт: почему провалился проект украинской тяжелой БМП-80

В Харькове на базе дизельной версии танка Т-80 пытались создать тяжелую боевую машину пехоту "с максимально высоким уровнем защиты".

Десять лет назад оставшиеся практически без заказов конструкторы и рабочие расположенного в этом городе танкоремонтного завода, чтобы выбить хоть какое-то финансирование, занялись строительством макетов перспективной, по их мнению, бронетехники.

Одним из таких прожектов и стала БМП-80. Из солидных по толщине листов брони был изготовлен имевший ряд особенностей корпус. Так, внутри установили защищенную капсулу для десанта. В ней планировалось оборудовать места для мотострелкового отделения. Для входа и выхода в корме прорезали люк.

Механик-водитель размещался отдельно: посередине, в передней части рубки за двигателем. Кстати, о силовой установке: предполагалось, что там будет установлен дизельный мотор мощностью 1000 или даже 1200 л.с.

Ходовая часть полностью заимствовалась от Т-80, только с каждой стороны добавлялся еще один опорный каток.

Длина БМП-80 составляла 7 800 мм, ширина по бортовым экранам - 3 780 мм, высота - 2 150 мм. Боевая масса явно перешагнула бы за 50 000 кг.

Когда макет показали впервые, то тех, кто увидел его, удивило, насколько грубо он изготовлен. Создавалось впечатление, что сами разработчики еще до конца не решили, как же окончательно будет выглядеть их детище. Например, они совсем не думали о сложностях установки двигателя и других механизмов, о вооружении и системах наблюдения.

Поскольку бронемашиной не заинтересовались ни украинские военные, ни иностранные заказчики, проект достаточно быстро забыли. Пару лет назад в Сети появлялись фотографии заброшенного корпуса, катки которого уже вросли в землю.