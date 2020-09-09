Акции Tesla потеряли одну пятую своей стоимости

Во вторник на волатильном рынке акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании упали на 21,06%, до 330,21 доллара США.

Еще первого сентября они стоили на треть дороже - более 498 долларов за акцию. На падение стоимости могло повлиять формирование "пузыря" с неоправданно резким ростом, а также то, что Tesla не удалось попасть на прошлой неделе в индекс широкого рынка S&P 500, пишет РИА Новости.

Ранее Tesla назвали самой опасной компанией в мире. По мнению руководителя аналитической компании New Constructs Дэвида Трейнера, акции Tesla слишком переоценены и в любой момент могут рухнуть. Эксперт считает, что котировки акций (на тот момент 418,3 доллара за каждую) можно было бы назвать справедливыми только в том случае, если бы доля компании на мировом рынке электромобилей достигала хотя бы 40 процентов.