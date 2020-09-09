Постановление правительства Алтайского края от 4 сентября 2020 года № 382 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 № 26-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае в 2018 - 2021 годах", от 09.11.2004 № 36-3C "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10460 рублей, для трудоспособного населения - 11190 рублей, для пенсионеров - 8960 рублей, для детей - 10611 рублей.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Алтайского края:

от 17.09.2019 № 354 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за II квартал 2019 года";

от 14.07.2020 № 304 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за I квартал 2020 года".

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко







