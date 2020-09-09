Закон Алтайского края от 7 сентября 2020 года № 63-ЗС "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2021 год"

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае в целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 9072 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







