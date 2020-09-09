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09.09.2020 13:02
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова встретила вывезенных детей из Сирии

Текст: Татьяна Владыкина
Фото: deti.gov.ru Фото: deti.gov.ru
Фото: deti.gov.ru

На аэродроме Чкаловский детский омбудсмен Анна Кузнецова встречала очередную группу детей, вывезенных из Сирии. Это уже не первый рейс спасения, но, по словам детского уполномоченного, он стал самым тяжелым, потому что среди пассажиров были парализованные дети и дети с осколочными ранениями.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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В этот раз в Москву прилетели 15 детей (9 мальчиков и 6 девочек). Среди них двухлетние малыши и 17-летние почти взрослые ребята. Четверо из прилетевших детей находились в лагере Аль-Холь, 11 - в лагере Рож.

По словам Анны Кузнецовой, у всех вывезенных детей есть опекуны, и скоро они вернутся к близким родственникам. Кто-то в Кабардино-Балкарскую и Чеченскую Республику, кто-то из ребят уедет в Астраханскую область, а кто-то в Дагестан. В полете детей сопровождали врачи.

- Дети долетели хорошо, - поделилась с журналистами Анна Кузнецова. - Но этот рейс был очень тяжелым, потому что мы везли больных детей. Это был первый такой рейс. Мы долго искали этих детей. Среди них есть парализованные дети, есть ребятишки с осколочными ранениями. Еще один трехлетний ребенок получил травму головы, находясь в лагере для беженцев. Со слов более старших детей, на него во время непогоды обрушилась металлическая конструкция.

По данным детского омбудсмена, состояние ребят оценят врачи и примут решение о дальнейшем лечении и реабилитации. С аэродрома дети отправились в больницу. Анна Кузнецова с горечью отметила, что время интенсивного лечения частично упущено.

- Они слишком долгое время провели в условиях лагеря для беженцев, но сейчас врачи сделают все возможное для того, чтобы им стало легче, - говорит детский омбудсмен. - Надеемся, что в ближайшее время нам удастся забрать следующую группу детей.

Детский уполномоченный так же отметила, что список еще более чем на 70 детей передан представителям лагерей Аль-Холь и Рож. Работа по поиску и возвращению на родину детей из горячих точек началась летом 2017 года. За три года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены 197 детей: 122 - из Ирака и 75 - из Сирии.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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