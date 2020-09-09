Boeing 747 предлагали переоборудовать в носитель истребителей

Самый большой пассажирский самолет 70-х годов - Boeing 747 - мог стать авианосцем. Производитель всерьез работал над проектом переоборудования воздушного лайнера в площадку для запуска небольших истребителей.

Тогда же, в 70-е годы, компания Boeing заказала исследование, целью которого было изучение возможности превращения 747-го в авианосец, пишет Popular Mechanics. Он должен был нести 10 "микроистребителей" с экипажем и уметь не только запускать, но и возвращать их обратно на борт.

Внутренний конвейер должен был отправлять в небо по два самолета каждые 80 секунд. По возвращении с боевого вылета истребителей обратно в "авианосец" пилоты смогли бы отдыхать, пока самолеты перевооружают и заправляют.

Десять таких площадок смогли бы доставить в зону конфликта сразу сотню истребителей. К примеру, Boeing 747 смог бы сопровождать бомбардировщики и защищать их от перехватчиков.

Однако концепция столкнулась с рядом проблем. Безопасность полетов тогда была далеко не на высшем уровне. И одна авария с участием "авианосца" унесла бы сразу 11 самолетов и поставила под угрозу жизни 11 военных летчиков.

Другая сложность - отсутствие "микроистребителей". Их надо было разрабатывать специально под концепцию. И было непонятно, на что делать упор в таком случае - на скорость, способность противостоять радарам, вооружение или дальность полета? Чем-то нужно было жертвовать.

В случае встречи "микроистребителя" с советским МиГ-25, пишет издание, последний бы превзошел его по ряду показателей. Чтобы разработать действительно успешный самолет под Boeing 747, потребовались бы огромные средства. Опять же, у такого авианосца не было средств для того, чтобы противостоять ракетам.

Несмотря на то, что попытки переделать Boeing 747 имели место более полувека назад, мечта о подобном проекте жива до сих пор. К примеру, разрабатываются беспилотники, которые могут стартовать с борта С-130 Hercules, военно-транспортного самолета средней и большой дальности. Подобные дроны с учетом нынешних технологий сделать гораздо проще и дешевле, нежели создать "микроистребитель" с экипажем.