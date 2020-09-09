Ученый прокомментировал мнение о неточности данных о "Спутник V"

Критика научных результатов - обычная часть научного процесса. Так прокомментировал информацию о неточности данных о вакцине "Спутник V" член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины (США) и МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кабанов.

Как пишет ТАСС, по мнению ученого, очень хорошо, что авторы российской вакцины опубликовали результаты ее клинических испытаний в одном из ведущих научных изданий мира The Lancet, так как независимая экспертиза необходима для повышения ответственности.

Александр Кабанов прокомментировал открытое письмо группы исследователей из США, Италии и некоторых других стран редакции журнала и авторам статьи, в котором говорится, что некоторые графики в публикации, якобы, могут быть недостоверны.

По словам российского ученого, подобная критика - часть нормального научного процесса, особенно когда речь идет о работах огромной социальной значимости, и она не означает, что результаты на самом деле ошибочны.

Кроме того, эта критика не направлена против России, конкретной разработки или ученых. Так, несколько месяцев назад из двух ведущих журналов, в том числе The Lancet, были отозваны статьи ученых из США после критики опубликованных результатов их работы и отказа предоставить первичные данные об использовании лекарств для лечения коронавирусной инфекции.

В тоже время, как считает Кабанов, даже если в этом начальном исследовании российских ученых будут обнаружены неточности или ошибки, это не означает, что их вакцина не работает.