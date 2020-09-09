Ученый прокомментировал мнение о неточности данных о "Спутник V"

Новости

Песков назвал чушью разговоры о "слиянии" России с Беларусью 14:50
Костромские дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил 14:41
В Кремле обеспокоены исчезновением людей в Беларуси 14:38
Петербурженка потребовала миллион за нанесенный Козловским удар флейтой 14:32
РФПИ поставит в Мексику 32 миллиона доз вакцины "Спутник V" 14:26
В Тюменской области проверят "захват заложников" на уроке 14:23
Козак поедет в Берлин на встречу политсоветников "нормандского формата" 14:21
Вышел трейлер нового, "толерантного" "Стартрека" 14:18
Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020 14:04
Лавров раскритиковал действия Берлина 13:59
Житель Ставрополья получил срок за ложное сообщение о теракте 13:52
В БДТ зрителям запретили дарить цветы артистам из-за COVID-19 13:50
Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило 13:47
Работники социальных учреждений будут получать доплату до 15 октября 13:46
Президент Беларуси назначил нового Генерального прокурора 13:30
Главный эпидемиолог Молдавии ушел в отставку после слов о жертвах COVID-19 13:29
Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл 13:25
В России началась маркировка вакцины "Спутник V" 13:22
Федун заявил, что Кокорин не уйдет из "Спартака" в "Рому" 13:21
В московских МФЦ появились криптобиокабины 13:09
Анна Кузнецова встретила вывезенных детей из Сирии 13:02
Центр Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19 12:59
Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате 12:50
ОНК: Осужденный Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 12:49
В Казани совершил вынужденную посадку самолет Москва - Тюмень 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 14:23
Рубрика: Общество

Ученый прокомментировал мнение о неточности данных о "Спутник V"

Текст: Алена Ларина

Критика научных результатов - обычная часть научного процесса. Так прокомментировал информацию о неточности данных о вакцине "Спутник V" член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины (США) и МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кабанов.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
В России началась маркировка вакцины "Спутник V"

Как пишет ТАСС, по мнению ученого, очень хорошо, что авторы российской вакцины опубликовали результаты ее клинических испытаний в одном из ведущих научных изданий мира The Lancet, так как независимая экспертиза необходима для повышения ответственности.

Александр Кабанов прокомментировал открытое письмо группы исследователей из США, Италии и некоторых других стран редакции журнала и авторам статьи, в котором говорится, что некоторые графики в публикации, якобы, могут быть недостоверны.

По словам российского ученого, подобная критика - часть нормального научного процесса, особенно когда речь идет о работах огромной социальной значимости, и она не означает, что результаты на самом деле ошибочны.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Престижный журнал The Lancet рассказал подробности создания "Спутника V"

Кроме того, эта критика не направлена против России, конкретной разработки или ученых. Так, несколько месяцев назад из двух ведущих журналов, в том числе The Lancet, были отозваны статьи ученых из США после критики опубликованных результатов их работы и отказа предоставить первичные данные об использовании лекарств для лечения коронавирусной инфекции.

В тоже время, как считает Кабанов, даже если в этом начальном исследовании российских ученых будут обнаружены неточности или ошибки, это не означает, что их вакцина не работает.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
МИД: Против РФ развернута очередная кампания мобилизации санкционных настроений
Россия возобновляет полеты в Египет
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа