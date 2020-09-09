"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм четвертый: В единстве - сила

Эпидемия вспыхнула внезапно, и завязался бой. После начала вспышки эпидемии, количество зараженных в Ухане стремительно росло, медицинских средств остро не хватало. Народ всей страны был встревожен. В этой серии фильма CGTN, который презентует информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", показано, что ожесточенная битва с эпидемией потребовала сплочения всех сил государства. Общими усилиями победа в борьбе будет одержана. Плечом к плечу многомиллионный народ может построить нерушимую Великую китайскую стену.
Грандиозная борьба с эпидемией продемонстрировала силу единства китайского народа и преимущества государственного строя Китая. Мудрость и сила объединенных общей целью людей способны преодолеть любые преграды.