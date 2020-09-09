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09.09.2020 10:22

"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм третий: Прочная линия обороны

Ухань держит оборону. Вся страна проводит профилактику и контроль эпидемии, чтобы разорвать цепь возможных заражений. Для совместной профилактики и контроля были задействованы все люди. Все усилия были направлены на тотальную битву. Для народа и с опорой на народ была построена самая прочная линия обороны. Об этом рассказывает третий фильм сериала CGTN, который представляет российским зрителям информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Ровно в 10 утра 23 января 2020 года проходы на вокзалы были закрыты ограждением из металла. Все международные рейсы из Уханя, паромы, междугородные автобусы, аэропорты и вокзалы города были официально отменены и закрыты. Город с огромным пассажиропотоком был поставлен на паузу.

Карантин Уханя продолжался 76 дней. Каждый уханец, который находился в этом городе, работал ли он в микрорайоне или был у себя дома, - это солдат, который твердо стоял на своем посту.

Представители всех народов по всей стране по-разному принимали активное участие в борьбе с эпидемией. Они выстроили самую строгую систему профилактики и контроля и консолидировали несокрушимую, мощную силу. Это необычная линия обороны, построенная обычными людьми. Она не дает прохода вирусу и согревает сердца.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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