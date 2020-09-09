Эксперт рассказала, как избавиться от жира на животе

Представителям сильного пола справиться с ожирением сложнее, чем женщинам, считают многие медики. Дело в том, что страдающие от лишнего веса мужчины очень часто не осознают свою проблему, особенно это касается увеличивающейся окружности талии. Плюс, как показывает практика, мужчины хуже женщин разбираются в маркировке продуктов и им труднее дается оценка калорийности блюда, считает косметолог-эстетист, массажист, преподаватель медицинского колледжа Маргарита Остер-Миллер.

Специалист посоветовала в борьбе с лишними килограммами использовать комплексный подход: потреблять меньше калорий, скорректировав свой рацион, и тратить больше калорий, постепенно увеличивая количество физических упражнений. Физическая активность должна быть регулярной, передает KP.Ru.

Маргарита Остер-Миллер порекомендовала заниматься 5-7 дней в неделю, уделяя упражнениям по 20-30 минут. Их можно выполнять на велотренажере, беговой дорожке. Также эффективны подъем по лестнице, ходьба и плавание.

- Начните медленно и постепенно прогрессируйте, чтобы избежать травм, чрезмерной болезненности мышц или усталости. Со временем увеличивайте нагрузку от умеренной до интенсивной по 30-60 минут каждый день, - отметила специалист.