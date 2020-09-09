Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы

К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств", - сказал Краснов. По его словам, Следственный комитет РФ проводит проверку обстоятельств задержания в Минске 33 граждан РФ, уже можно говорить, что к этому причастны несколько спецслужб.

"Я сам готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось. В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен", - подчеркнул глава надзорного ведомства.