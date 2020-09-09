Глава "Ростеха" привился российской вакциной от COVID

Прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V" сделал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его собственным словам, самочувствие отличное, антитела появились, передает РИА Новости.

"Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было - это нормально, мне сказали, - рассказал журналистам Чемезов. - Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат - антитела есть, то есть иммунитет сформировался".

При этом глава "Ростеха" отметил, что предприятия госкорпорации ведут несколько совместных проектов с центром Гамалеи. По его словам, в ходе этого сотрудничества он убедился, что там работают очень серьезные профессионалы, и сомнений по поводу вакцинации он не испытывал.