Главный эпидемиолог Молдавии ушел в отставку после слов о жертвах COVID-19

Директор Национального агентства по общественному здравоохранению Молдавии Николай Фуртунэ подал в отставку. Как отмечают местные СМИ, решение оставить свой пост он принял под давлением общественности. Его отставки требовали президент республики и члены кабмина.

Ранее Фуртунэ позволил себе некорректные высказывания о жертвах коронавируса. Выступая по телевидению, он назвал их "обузой для самих себя и окружающих", поскольку многие из них и до пандемии имели различные серьезные заболевания и требовали к себе повышенного внимания. После этого чиновник принес свои извинения, но это не успокоило накал страстей, и на встрече с премьер-министром страны Ионом Кику Фуртунэ подал прощение о своей отставке.

Как отметили в пресс-службе правительства, премьер "высоко оценил профессионализм Фуртунэ и поблагодарил его за его работу и усилия в качестве руководителя агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях". При этом Кику выразил глубокое сожаление по поводу сделанных тем заявлений. Временно исполняющим обязанности Национального агентства по общественному здравоохранению Молдавии назначен заместитель руководителя ведомства Василий Гуштюк.

По данным местных СМИ, он окончил Государственный медицинский университет имени Николае Тестемицану, является докторантом кафедры общей гигиены медуниверситета, а также имеет степень магистра общественного здравоохранения и высшую категорию по специальности "санитарное управление и общая гигиена".