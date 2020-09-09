Постановление правительства Республики Карелия от 8 сентября 2020 года № 456-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2020 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения 15 332 рубля
трудоспособное население 16 575 рублей
пенсионеры 12 878 рублей
дети 14 749 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения 14 246 рублей
трудоспособное население 15 482 рубля
пенсионеры 11 897 рублей
дети 13 542 рубля;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения 14 391 рубль
трудоспособное население 15 627 рублей
пенсионеры 12 025 рублей
дети 13 713 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков
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