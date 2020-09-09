Постановление правительства Республики Карелия от 8 сентября 2020 года № 456-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-3PK "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2020 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения 15 332 рубля

трудоспособное население 16 575 рублей

пенсионеры 12 878 рублей

дети 14 749 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения 14 246 рублей

трудоспособное население 15 482 рубля

пенсионеры 11 897 рублей

дети 13 542 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения 14 391 рубль

трудоспособное население 15 627 рублей

пенсионеры 12 025 рублей

дети 13 713 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







