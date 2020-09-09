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09.09.2020,  
17:32
Текст:  Олег Корякин

Китайских пограничников сфотографировали со старинным оружием гуань дао

Опубликовано фото китайских пограничников с древним экзотическим оружием.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Солдаты НОАК, несущие службу на китайско-индийской границе, вооружились легендарным гуань дао.

Это древняя разновидность алебарды, именуемая также "мечом ущербной Луны", в Китае использовалась с незапамятных времен. По легенде, этим оружием мастерски владел военачальник Гуань Юй, являющийся олицетворением бога войны.

Но китайские пограничники взяли его в руки явно не с целью исторической реконструкции. Напомним, недавно в районе Ладакха произошел конфликт между солдатами КНР и Индии. В ход пошли палки и камни.

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