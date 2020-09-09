Китайских пограничников сфотографировали со старинным оружием гуань дао

Chinese soldiers waiting with medieval weapons🇮🇳 pic.twitter.com/lmTFDaJTek— ZOKA (@200_zoka) September 8, 2020
Опубликовано фото китайских пограничников с древним экзотическим оружием.
Солдаты НОАК, несущие службу на китайско-индийской границе, вооружились легендарным гуань дао.
Это древняя разновидность алебарды, именуемая также "мечом ущербной Луны", в Китае использовалась с незапамятных времен. По легенде, этим оружием мастерски владел военачальник Гуань Юй, являющийся олицетворением бога войны.
Но китайские пограничники взяли его в руки явно не с целью исторической реконструкции. Напомним, недавно в районе Ладакха произошел конфликт между солдатами КНР и Индии. В ход пошли палки и камни.