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09.09.2020 16:59
Рубрика: В мире

Колесникову поместили в СИЗО

Текст: Юрий Когалов

Задержанная накануне на границе Беларуси и Украины член президиума Координационного комитета белорусской оппозиции Мария Колесникова в настоящее время находится в СИЗО в Минске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак, она "приходит в себя после событий на границе".

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"Чувствует себя хорошо​​​. Находится в камере на шесть человек", - рассказала юрист. По ее словам, Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, открытом в связи с созданием Координационного совета.

В Госпогранкомитете Беларуси отметили, что правовая оценка действий задержанной будет дана позднее. "Вся имеющаяся в Госпогранкомитете информация относительно задержания Марии Колесниковой и пересечения границы Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым по состоянию на текущий момент представлена общественности и СМИ в полном объеме", - добавили в ведомстве.

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