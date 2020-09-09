Козак поедет в Берлин на встречу политсоветников "нормандского формата"

В Кремле подтвердили: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников лидеров "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами. Именно на этом, собственно, Козак до встречи и настаивал - с тем, чтобы потом уже во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности, не размывались субстанции для обсуждения", - пояснил представитель Кремля.

До этого подобная встреча была 3 июля в Берлине, и тогда Козак сообщил, что говорить о саммите лидеров еще очень и очень рано.