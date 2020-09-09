Дмитрий Махонин: Промышленная кооперация укрепляет экономический потенциал Прикамья

Развитие промышленной кооперации в Пермском крае находится на особом контроле. В 2019 году объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в рамках реализации дорожных карт составил порядка 35,4 миллиарда рублей. Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги как "Газпром", "Газпром нефть", "Газпром нефть шельф", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР Холдинг", "ММК", "Метафракс" и другие. Промышленные гиганты сотрудничают с региональными промышленниками в машиностроительной, химической, IT-отраслях, других сферах.

Недавно временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов подписали дорожную карту, которая регламентирует дальнейшее взаимодействие "Уралкалия" с промышленными предприятиями Прикамья.

Реализация мероприятий в рамках дорожной карты будет осуществляться в период с 2020 по 2022 год при содействии правительства края и регионального центра инжиниринга. Внутренний объем заказов "Уралкалия" у пермских компаний в минувшем году приблизился к 13 миллиардам рублей.

В этом году благодаря договоренностям руководства региона было заключено четыре соглашения о развитии промкооперации с крупными корпорациями и холдингами. В планах к 2025 году увеличить число участвующих в кооперации с крупным бизнесом "малышей" с 250 до 500, а объем заказов - с 35,4 до 70 миллиардов рублей в год.

Второе важное направление - это поддержка предприятий, реализующих в регионе инвестиционные проекты, создающих или модернизирующих промышленные производства. С такими инвесторами заключаются специальные инвестиционные контракты (СПИК). Региональный минпром помогает предприятиям подавать заявки на новые контракты. 2020 году в федеральный минпром их отправили 10 предприятий региона.

Начиная с 2015 года в регионе заключено уже 17 контрактов, из них 12 региональных и пять федеральных. Федеральные подписаны, в частности, с ООО "ЕвроХим-УКК", ЗАО "ВКК". С ПАО "Уралкалий" заключено три контракта по трем инвестпроектам. Специнвестконтракты реализуются в химической, машиностроительной, лесопромышленной, фармацевтической и легкопромышленной отраслях. Они помогают промышленности развиваться, сохранять и создавать рабочие места.

Общая сумма инвестиций составляет 484 миллиарда рублей, задекларировано создание 8398 рабочих мест. Плановый объем производства промышленных товаров за период контрактов - 881,5 миллиарда рублей. Из 17 реализуемых проектов восемь уже вышли на стадию освоения производства.

Так, "Еврохим" возводит в Верхнекамье Усольский калийный комбинат. Производственная мощность составит 12,6 миллиона тонн руды в год. Меры поддержки на федеральном и региональном уровнях очень существенны: компании предоставлены нулевая налоговая ставка по налогу на имущество и на прибыль организаций, а также гарантии не повышения налоговой нагрузки на срок контакта.

Компания "Уралкалий" в рамках четырех СПИКов планирует инвестировать 216,8 миллиарда рублей и создать 2509 рабочих мест. Это строительство новой производственной линии выпуска хлористого калия на площадке БКПРУ-4, возведение комплекса добычи руды Усть-Яйвинского рудника и освоение его промпроизводства, создание комплексов Половодовского калийного комбината, Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Выгодные условия позволяют крупным компаниям, в том числе "ЕвроХиму" и "Уралкалию", инвестировать значительные средства в социальную сферу. Так, калийщики возводят для своих сотрудников жилой комплекс "Изумруд" - это два многоквартирных дома на 100 квартир улучшенной планировки.

"ЕвроХим" взял на себя обязательства построить в Березниках 98 тысяч квадратных метров жилья, общеобразовательную школу, два детских сада, спорткомплекс. Четыре дома уже совсем скоро передадут на баланс муниципалитета.