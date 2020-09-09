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09.09.2020,  
15:53
Текст:  Алексей Брусилов

Новый переносной зенитный ракетный комплекс замечен в Китае

В Народно-освободительной армии Китая традиционно уделяется большое внимание развитию средств противовоздушной обороны, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.

В настоящее время в войсках идет освоение ПЗРК FN-16. Бойцы подразделений, получивших эту новинку, в полигонных условиях постигают все премудрости ее эксплуатации. В том числе осуществляются реальные пуски по летающим мишеням.

Как напоминает dambiev, комплекс создан на основе FN-6, у него улучшены тактико-технические характеристики.

Впервые FN-16 был продемонстрирован на Международном авиасалоне в Чжухае в 2015 году. После этого ПЗРК прошел испытания, и его запустили в серийное производство.

По сравнению со своим предшественником, он имеет более чувствительную головку самонаведения и повышенную до 6 000 метров дальность действия.

Фото: Republic of Korea Armed Forces / wikimedia.org
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Ракеты данной системы также устанавливались на мобильную установку, созданную на шасси внедорожника (4х4) Dongfeng EQ2050.

Как отмечают военные эксперты, не исключено, что портативные установки приобретут также традиционные партнеры Китая в военной области.

Первыми ПЗРК НОАК стали скопированные с советской "Стрела-2" HN-5. Их серийное производство началось в конце 70-х годов. Затем были созданы более совершенные варианты, в которых также использовались заимствованные иностранные технологии.

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