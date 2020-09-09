Новый переносной зенитный ракетный комплекс замечен в Китае

В Народно-освободительной армии Китая традиционно уделяется большое внимание развитию средств противовоздушной обороны, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам.

New portable anti-aircraft missile systems FN-16 began to enter service with the units of the People's Liberation Army of China, and has an increased target destruction range of up to 6 km, an improved IR seeker, and a digital viewfinder.https://t.co/qYZ1hPBiMV pic.twitter.com/xgrdp9P2M0 — Tango III's Military News (@IiiTango) September 8, 2020

В настоящее время в войсках идет освоение ПЗРК FN-16. Бойцы подразделений, получивших эту новинку, в полигонных условиях постигают все премудрости ее эксплуатации. В том числе осуществляются реальные пуски по летающим мишеням.

Как напоминает dambiev, комплекс создан на основе FN-6, у него улучшены тактико-технические характеристики.

Впервые FN-16 был продемонстрирован на Международном авиасалоне в Чжухае в 2015 году. После этого ПЗРК прошел испытания, и его запустили в серийное производство.

По сравнению со своим предшественником, он имеет более чувствительную головку самонаведения и повышенную до 6 000 метров дальность действия.

Ракеты данной системы также устанавливались на мобильную установку, созданную на шасси внедорожника (4х4) Dongfeng EQ2050.

Как отмечают военные эксперты, не исключено, что портативные установки приобретут также традиционные партнеры Китая в военной области.

Первыми ПЗРК НОАК стали скопированные с советской "Стрела-2" HN-5. Их серийное производство началось в конце 70-х годов. Затем были созданы более совершенные варианты, в которых также использовались заимствованные иностранные технологии.