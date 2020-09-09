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09.09.2020 12:31
Рубрика: Власть

Памфилова: Мы справимся с провокациями на выборах

Текст: Галина Мисливская

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия готова противостоять тем, кто настроен дискредитировать выборы в Единый день голосования.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Памфилова: Избирательная система полностью готова к Единому дню голосования

"Готовятся те, кто заинтересован в дискредитации выборов, - сказала она на заседании ЦИК в среду. - Мы с этим справимся, мы к этому готовы".

Она призвала коллег в регионах "вести себя максимально корректно, все фиксировать, и не дать возможность кому-то сорвать проведение выборов, действуя строго в рамках закона, соблюдая все необходимые процедуры".

"Мы не должны отмалчиваться! Если вы чувствуете свою правоту - говорите об этом, опровергайте несправедливые обвинения. Если ошиблись - признайте ошибку, исправьте ее и поблагодарите тех, кто на нее указал", - добавила глава Центризбиркома.

"Мы должны ответить на беспочвенные обвинения своей четкой и честной работой", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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